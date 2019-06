أرقام النهائي| كلوب يحطم لعنته وليفربول يعمق الزعامة الإنجليزية

أوريجي يكتب التاريخ..

توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بفوز على توتنهام هوتسبر بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتنانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، فيما أضاف ديفوك أوريجي ثاني الأهداف في الدقيقة 87.

الهدف جعل أوريجي ثاني بلجيكي في التاريخ يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ يانيك فيريرا كاراسكو بقميص أتلتيكو مدريد في 2016 ضد ريال مدريد.

2 - Divock Origi is only the second player to score in a /European Cup final after Yannick Carrasco for Atletico vs in 2016; Origi has scored with all three of his shots in the CL this season. Clinical. #UCLFinal pic.twitter.com/rtpmobuHEN — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019

كما بات أوريجي خامس بديل يسجل في آخر 6 نهائيات لدوري أبطال أوروبا، بعد جاريث بيل (2018) وماركو أسينسيو (2017) وكاراسكو (2016) ومارسيلو (2014).

A substitute has scored in five of the last six Champions League finals:



2019 – Divock Origi

2018 – Gareth Bale (2)

2017 – Marco Asensio

2016 – Yannick Carrasco

2014 – Marcelo #UCLFinal — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 1, 2019

أيضاً صار يورجن كلوب رابع مدرب يفوز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا بعد بوب بيزلي وجو فاجان ورافا بينيتيز، وهي البطولة التي أنهى بها خسارة 6 نهائيات بعد 2576 يوماً من الانتظار.

4 - Jurgen Klopp is the fourth manager to win the Champions League/European Cup after Bob Paisley, Joe Fagan and Rafa Benitez. Fab. #UCLFinal pic.twitter.com/8m4aLqpj5t — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019

2576 - Jürgen #Klopp has won his first major trophy after 2576 days and 6 lost finals. Relief. #TOTLIV #UCLfinal pic.twitter.com/oeKws0meyF — OptaFranz (@OptaFranz) June 1, 2019

وعمق ليفربول صدارته للأندية الإنجليزية في الألقاب الأوروبية بـ12 بطولة (6 دوري أبطال – 3 كأس المعارض – كأس الاتحاد الأوروبي – 3 كأس السوبر)، يليه مانشستر يونايتد بـ6 ألقاب.

Liverpool have won 12 European trophies (6 CC/CL, 3 Fairs Cup/UEFA Cup/ , 3 UEFA Super Cups), most for a British team.

are next on six. #UCLFinal #YNWA — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 1, 2019

أيضاً الريدز هو أول فريق يفوز بنهائي الأبطال بنسبة استحواذ أقل من الخصم، منذ إنتر ميلان في 2010 بقيادة جوزيه مورينيو، أيضاً في مدريد ولكن في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

35.4% - Liverpool (35.4%) have become the first side to win the Champions League final despite having less possession than the opposition since Jose Mourinho’s Milan beat in 2010, also in Madrid. Masterplan. #UCLfinal pic.twitter.com/cuydtDvbbQ — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019

بالعودة إلى أوريجي، فقط لاعبي البرازيل (8) ولاعبي إسبانيا (7) سجلوا أهدافاً أكثر من لاعبي بلجيكا (6) في نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.

6 - Since 2015-16, only players from (8) & (7) have scored more Champions League semi-final or final goals than players from Belgium (6). Devils. pic.twitter.com/iyOj7QBGJ5 — OptaJohan (@OptaJohan) June 1, 2019

أخيراً توتنهام هو سادس فريق يخسر أول نهائي له في دوري الأبطال على التوالي، بعد فالنسيا عام 2000 وباير ليفركوزن في 2002 وموناكو في 2004 وآرسنال في 2006 وتشيلسي في 2008. آخر فائز بالأبطال من النهائي الأول له كان بوروسيا دورتموند عام 1997.