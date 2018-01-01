النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام البريميرليج| توتنهام يكمل الثلاثي القياسي للمرة الأولى منذ 1985

التعليقات()
Getty Images
3 فرق فوق الـ40 نقطة بحلول الكريسماس..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

شهدت نتائج الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي رقماً قياسياً جديداً، يحدث للمرة الأولى في حقبة البريميرليج.

 

جاء ذلك بوجود 3 فرق يجتازون حاجز 40 نقطة في الجدول في وقت أعياد الميلاد.

اختيارات المحررين

بدايةً من المتصدر ليفربول (48 نقطة)، يليه مانشستر سيتي حامل اللقب (44 نقطة)، وأخيراً توتنهام هوتسبر (42 نقطة).

وأكمل فريق السبرز هذا الثلاثي بالفوز على إيفرتون في ختام منافسات الأسبوع الثامن العشر، بستة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن هذا الرقم لم يحدث في الدوري الإنجليزي منذ عام 1985، بينما بدأ البطولة تُعرف بـ"البريميرليج" منذ عام 1992.

الموضوع التالي:
سون، أوزيل، وصلاح في تشكيل جاريث كروكس الأسبوعي للبريميرليج
الموضوع التالي:
روبيرتسون: مللت من الإشادة بفان دايك
الموضوع التالي:
نابولي رفض عرضًا يقدر بـ 50 مليون يورو للتخلي عن أحد نجومه
الموضوع التالي:
دوري أبطال إفريقيا| هزيمة ليبية قاسية وتفوق تونسي جزائري
الموضوع التالي:
جوارديولا وبييلسا وجارديم.. ميندي يكشف أيهم أكثر جنوناً
إغلاق