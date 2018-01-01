أرقام البريميرليج| توتنهام يكمل الثلاثي القياسي للمرة الأولى منذ 1985

3 فرق فوق الـ40 نقطة بحلول الكريسماس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهدت نتائج الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي رقماً قياسياً جديداً، يحدث للمرة الأولى في حقبة البريميرليج.

جاء ذلك بوجود 3 فرق يجتازون حاجز 40 نقطة في الجدول في وقت أعياد الميلاد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

بدايةً من المتصدر ليفربول (48 نقطة)، يليه مانشستر سيتي حامل اللقب (44 نقطة)، وأخيراً توتنهام هوتسبر (42 نقطة).

Liverpool - 4️⃣8️⃣ Man City - 4️⃣4️⃣ Tottenham - 4️⃣2️⃣ For the first time since 1985, three clubs will have 40+ points at Christmas 🎄 pic.twitter.com/kO6ILUc5kb — Goal (@goal) December 23, 2018

وأكمل فريق السبرز هذا الثلاثي بالفوز على إيفرتون في ختام منافسات الأسبوع الثامن العشر، بستة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن هذا الرقم لم يحدث في الدوري الإنجليزي منذ عام 1985، بينما بدأ البطولة تُعرف بـ"البريميرليج" منذ عام 1992.