أرقام البرازيل| باكيتا يقتنص الرقم 10

في ظروف غياب نيمار للإصابة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن المنتخب البرازيلي عن قائمة أرقامه للتوقف الدولي الحالي، على هامش العطلة الدولية التي يلتقي بها المنتخبات.

وشهدت القائمة حصول لوكاس باكيتا نجم ميلان الواعد -21 عاماً- على القميص المميز رقم 10.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين ضد باناما يوم السبت ثم التشيك في السادس والعشرين من مارس الجاري.

ونال باكيتا، الوافد إلى ميلان في يناير الماضي، الرقم 10 في ظروف غياب نيمار للإصابة، حيث جاءت قائمة الأرقام كالتالي:

أليسون بيكر (1) – تياجو سيلفا (2) – جواو ميراندا (3) – ماركينيوس (4) – كاسيميرو (5) – أليكس تيليس (6) – ديفيد نيريس (7) – أرتور ميلو (8) – جابرييل جيسوس (9) – لوكاس باكيتا (10) – كوتينيو (11) – أليكس ساندرو (12) – دانيلو (13) – فاجنر (14) – فابينيو (15) – إيدر ميليتاو (16) – فيليبي أندرسون (17) – ألان (18) – إيفرتون (19) – روبرتو فيرمينو (20) – ريتشارليسون (21) – فيفرتون (22) – إيدرسون (23).