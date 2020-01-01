أرسين فينجر: من الصعب الاختيار بين صلاح وماني وهذا ما ينقص المصريين

المدرب الفرنسي يتحدث عن المنافسة بين صلاح وماني.

أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، على أنه من الصعب الاختيار بين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول، للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي.

ويتواجد فينجر في مصر خلال الوقت الحالي، من أجل حضور حفل توزيع جوائز الأفضل، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمقرر له مساء غدٍ الثلاثاء في الغردقة.

وتحدث فينجر عن حضوره مباراة أساطير العالم، التي أقيمت على سفح الأهرامات، عبر قناة "تايم سبورتس": "كان شعورًا رائعًا بمشاهدة أساطير اللعبة يعودون للعب مجددًا".

فينجر تابع: "من الصعب الاختيار بين صلاح وماني، كلاهما نجوم كبار، ويتقدمون الكثير دائمًا لفريقهم ليفربول، صلاح ينهي الهجمات بشكل مبهر ولديه سرعة فائقة".

هل هذه هي "المينتاليتي" يا صلاح؟

وتحدث المدرب الفرنسي عن محمد النني لاعبه السابق في أرسنال، حيث قال: "لاعب مدهش ومجتهد جدًا، ولديه قدرة كبيرة على بناء اللعب، وأحبه لأنه يلعب من أجل الفريق".

واختتم فينجر تصريحاته قائلًا: "اللاعب المصري يمتلك الجودة والموهبة اللازمة، وقادر على مفاجأة الجميع، وينقصهم دائمًا الوصول إلى كأس العالم وتحقيق نتائج جيدة".

وأقيمت مباراة استعراضية، بين نجوم "كاف" ونجوم "فيفا"، تحت سفح الأهرامات اليوم الإثنين، بحضور عددًا من نجوم الكرة الإفريقية والعالمية.