أرسين فينجر: عودتي للتدريب مجرد احتمال

آرسين فينجر يتحدث عن عودته للتدريب مستقبلًا ق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف المدرب الغرنسي الكبير أرسين فينجر لأول مرة أنه قد لا يعود للتدريب مرة أخرى خلال السنوات المقبلة.

وكان أرسين فينجر قد اعتاد الحديث عن عزمه العودة إلى عالم التدريب في أقرب وقت ممكن وخوض تجربة جديدة بعد تجربة آرسنال طويلة الأمد.

ولكن في مقابلته الأخيرة مع بي بي سي، لمح فينجر إلى أنه قد لا يعود إلى التدريب مرة أخرى، ويكتفي ببعض المناصب الأخرى التي تخص كرة القدم من جانب إداري أو استثماري.

وقال فينجر: "في البداية اعتقدت أنني سأشتاق إلى التدريب سريعًا وأنني لن أستطيع قضاء الكثير من الوقت بعيدًا عن هذا العمل الذي اعتدت القيام به لسنوات"

وأضاف: "ولكن مع عامي الأول شعرت بأنني أخذت قسطًا من الراحة كنت أحتاجه كثيرًا، وشعرت أنني أكثر راحة وأريد أن يستمر الوضع كذلك لفترة أخرى"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

كان فينجر يتحدث في إطلاق شراكة جديدة مع شركة تكنولوجيا رياضية، ينضم إليها كمستثمر وشريك تشغيلي.

وقالت الشركة إن فينجر سيضطلع "بدور نشط في تطوير الأعمال والمنتجات" لجهاز موجود في صندوق كرة قدم يحلل الأداء الفني والتكتيكي والبدني للاعبين.

وحول المرحلة المقبلة قال فينجر: صدقني أنا لا أعلم ماذا سيحدث في العام المقبل وفي الأعوام المقبلة بشكل عام، أنا الآن في مفترق طرق"

"في هذا العام ، قمت بالكثير من الأعمال الخيرية والمؤتمرات - ولقد استمتعت بها، لا بد لي من القول، أنني أقل قليلاً في النقاط البارزة وأقل تحت الضغط.

وأضاف: "أنا أقل حدة، لكن لديّ رؤية أفضل لما يجري. أرى الأخطاء التي يرتكبها المديرون ولا أدفع ثمنها.

وتابع: "لقد توصلت إلى استنتاج أريد أن أشارك فيه ما تعلمته في حياتي، لأنني أعتقد أن الحياة مفيدة فقط إذا شاركت ما تعلمته وما تعرفه في مرحلة ما..

وحول عودته لكرة القدم قال: "بأي طريقة ستكون؟ هل ستكون مجرد الفوز في مباريات كرة قدم، أم ستكون بطريقة أخرى؟ هذا ما عليّ أن أحسمه وأن القرار سيأتي بسرعة كبيرة.

وأضاف: "كرة القدم لا تزال شغفي. سأعود قريباً - لكن لا يمكنني أن أخبرك بالضبط بأي صفة".

وتطرق فينجر للحديث عن آرسنال وعن نهائي الدوري الأوروبي الذي ينتظر الجانرز في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أمام الجار تشيلسي.

وقال فينجر: "لقد عشت 22 عامًا في هذا النادي وبالطبع لدي الكثير من المشاعر والاهتمام تجاهه، أتمنى أن يحقق لقب اليوروباليج على حساب تشيلسي"

وأضاف: "اختيار مكان إقامة المباراة النهائية غير موفق نظرًا لأنه خلق العديد من الصعوبات في الوصول للبعض"

وتابع: "المباراة ستكون صراعًا بين تشيلسي وآرسنال شاهدناه كثيرًا على المستوى المحلي، ومن الجيد رؤيته أوروبيًا"

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يذكر أن أرسين فينجر كان قد ترك تدريب آرسنال عقب نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة حافلة بكل شيء امتدت لـ 22 عامًا.