هنري يظهر في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي

حضور مميز للنجم الفرنسي في إحدى مباريات الجولة

يستعد المهاجم الفرنسي تيري هنري، للعودة مرة أخرى للدوري الإيطالي، ولكن من أجل مشاهدة مباراة بولونيا مع أتالانتا، في الجولة السادسة عشر من البطولة.

هنري سبق وأن تواجد في إيطاليا منذ 20 سنة، عندما حظى بتجربة غير موفقة مع يوفنتوس، قبل الانضمام لأرسنال ويسبق أسطورة للنادي الإنجليزي، ويتواجد هناك في المشاركات الأوروبية مع المدفعجية.

المدرب الفرنسي الذي يعمل حالياً كمدير فني لنادي مونتريال إيمباكت الكندي، سيتواجد غداً الأحد بملعب ريناتو دالارا معقل بولونيا لمشاهدة المباراة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" أن سبب حضور هنري يأتي للرابط المعروف بين بولونيا ونادي مونتريال، حيث يعتبر مملوكاً لنفس الشركة التي يرأسها رجل الأعمال الكندي جوي سابوتو.

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ومن المقرر أن يتم تكريم النجم الفرنسي قبل اللقاء، قبل التواجد في المدرجات لمتابعة المباراة بين الفريقين، تحت قيادة المدرب سينيسا ميهايلوفيتش من بولونيا، وجان بييرو جاسبيريني المدير الفني لأتالانتا.

يذكر أن بولونيا يحتل المركز الثاني عشر بجدول الدوري بـ16 نقطة، مقابل 28 لأتالانتا صاحب المركز السادس، والذي يسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي والتواجد بالمقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.