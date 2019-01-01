أرسنال يواصل مراقبة نيريس تمهيداً لضمه في الصيف

المدفعجية تابعونه أمام يوفنتوس في دوري الأبطال

أرسل نادي أرسنال الإنجليزي، بعض كشافيه من أجل مراقبة الجناح البرازيلي ديفيد نيريس مع فريقه أياكس أمستردام.

نيريس تألق مع أياكس، في المباراة التي فاز فيها فريقه على يوفنتوس الإيطالي 2/1 بأرضه ووسط جماهيره في دوري أبطال أوروبا.

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اللقاء الذي شهد تأهل أياكس إلى نصف النهائي، تواجد به كشافين من أرسنال لرؤية نيريس على الطبيعة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدرب أوناي إيمري يريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي الصيف القادم.

ويأتي ذلك لرغبته في سد العجز الذي يواجهه الفريق الإنجليزي بمركز الجناح .

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ويواجه المدفعجية منافسة شرسة من بعض أندية أوروبا أبرزها إيفرتون ومانشستر يونايتد على ضم نجم أياكس الذي يبلغ سعره حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

ويتمتع نيريس بسجل تهديفي مميز مع أياكس هذا الموسم، حيث سجل 12 هدف وصنع 15 بجميع البطولات حتى الآن.