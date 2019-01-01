أرسنال يواجه خطر فقدان أوباميانج أمام ليستر سيتي

ضربة جديدة للمدفعجية بعد السقوط في مواجهة ولفرهامبتون

يواجه أرسنال ضربة قوية جديدة في حظوظه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بتعرض واحد من أهم لاعبيه للإصابة.

بيير أيميريك أوباميانج مهاجم المدفعجية غاب عن خسارة الفريق 3/1 أمام ولفرهامبتون مساء الأربعاء.

خاص جول | مورينيو: لن أعود للتدريب في الدوري الإنجليزي

المهاجم الجابوني يعاني من مشكلة بسيطة في الجيوب الأنفيلة، أجرى على إثرها عملية جراحية.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن اللاعب قد لا يسافر رفقة أرسنال إلى ملعب كينج باور ستاديوم لمواجهة ليستر الأحد القادم.

روما يقدم العرض الرسمي الأول لكونتي

وهو ما يمثل ضربة قوية للمدرب أوناي إيمري، في واحدة من أهم مباريات الموسم الحاسمة، في إطار الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

جدير بالذكر أن صاحب الـ29 عاماً، نجح في تسجيل 19 هدفا خلال 33 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتساوى مع محمد صلاح وسيرجيو أجويرو بسباق الحذاء الذهبي.



ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي الرابع، والذي يلتقي مع مانشستر يونايتد السادس بـ64 الجولة القادمة.