الانتقالات

أرسنال ينافس أتلتيكو على ضم إيفرتون

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صفقة أقل تكلفة على النادي الإنجليزي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كثف نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون سواريز لاعب جريميو هذا الصيف.

مركز الجناح يعتبر من أولويات المدرب الإسباني أوناي إيمري، نظراً للعجز الواضح بهذا المركز لدى المدفعجية.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، هو الهدف الأول لإيمري، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته.

مطالب بالاس بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، تجعل الصفقة شبه مستحيلة وفقاً لميزانية المدفعجية.

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وهو ما دفع إيمري للتفكير في إيفرتون، باعتباره أحد أبرز المواهب اللامعة في كوبا أميركا 2019 الأخيرة.

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هداف جريميو الموسم الماضي سعره لن يزيد بكل الأحوال عن 35 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه أرسنال منافسة قوية من نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، حيث أبدى استعداده لدفع 30.5 مليون إسترليني لضم الدولي البرازيلي.

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