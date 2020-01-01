أرسنال يُلمح لغياب كولاسيناك لفترة طويلة

اللاعب البوسني يعاني من مشكلة كبيرة في الكتف

كشف نادي أرسنال الإنجليزي، عن أنباء سيئة بخصوص مدافعه البوسني سياد كولاسيناك، قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني غداً الخميس بالدوري الأوروبي.

كولاسيناك خرج مبكراً في المباراة التي فاز فيها أرسنال على إيفرتون 3/2 الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي، بعد ظهوره للمرة الأولى منذ 6 أسابيع لمعاناته من إصابة في الكاحل.

أرسنال قال عبر موقعه الرسمي، أن كولاسيناك عانى من انتكاسة جديدة، ولكن هذه المرة في الكتف، بوجود إصابة تبدو قوية على الظهير الأيسر للفريق.

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وأوضح النادي اللندني أن البوسني سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة أولمبياكوس، ومن المحتمل عدم ظهوره لفترة أطول بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية على كتفه هذا الأسبوع، لتحديد مدة غيابه وفقاً للبرنامج العلاجي للتعافي بشكل كامل من مشاكله البدنية.

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إصابة كولاسيناك ربما لن تمثل مشكلة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها اللاعب الشاب بوكايو ساكا، واقتراب عودة الاسكتلندي كيران تيرني.

يذكر أن أرسنال يلعب غداً ضد أولمبياكوس في إياب دور الـ32، عقب فوزه بهدف دون رد على ملعب الفريق اليوناني يوم الخميس الماضي.