أرسنال يكشف سبب استبعاد كولاسيناك أمام ساوثامبتون

كولاسيناك غاب عن تشكيل أرسنال في المباراة. تعرف على أسباب استبعاده

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل شهد غياب سياد كولاسيناك وخروجه من القائمة كما عاد لوران كوشيليني للتواجد أساسيًا للمرة الأولى في البريميرليج بالموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أرسنال تعرض اللاعب لإصابة طفيفة في الفخذ ولذك لن يلعب ضد ساوثامبتون.

🗞 An update on Sead Kolasinac...



Sead misses today's match due to tightness in his thigh#SOUARS pic.twitter.com/zvdq3ToN0S — Arsenal FC (@Arsenal) December 16, 2018

كولاسيناك غاب عن 7 مباريات خلال الموسم الجاري مع أرسنال بداعي الإصابة.

ويحتل ارسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.