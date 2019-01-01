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أرسنال يقطع الطريق على بايرن ميونخ ويفاوض ثنائي الشباب

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Getty/Goal
نادي أرسنال يفتح المفاوضات مع ثنائي فريق الشباب تريسي جون جيولس وخافيير اميتشي لقطع الطريق على بايرن ميونخ.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي للحصول على توقيع جديد من كل من الثنائي تريسي جون جيولس وخافيير اميتشي نجما فريق الشباب ليربطهما مع الفريق الأول.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم حيث يسعى نادي بايرن ميونخ للحصول على خدمات الثنائي، وهو ما حرك إدارة أرسنال للإبقاء عليهما.

وعلم جول أن النادي يريد أن يحسم تجديد الثنائي في أسرع وقت ممكن قبل أن يتمكن بايرن ميونخ من اقناعهما برفض التجديد من أجل الرحيل.

ولا يستبعد المدفعجية فكرة أن يحصل على توقيع الثنائي لما هو بعد عقودهما الحاليين مع تركهما يرحلا في الصيف بفترات إعارة بحثًا عن الدقائق.

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وسيكون من الصعب للغاية على الثنائي أن يظهر في الفريق الأول خلال الفترة المقبل بشكل أساسي مع وجود تدعيمات منتظرة في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن عقد كل منهما ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني قدرتهما على الرحيل مجانًا في يناير المقبل.

 

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