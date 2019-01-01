أرسنال يقرر التمسك بمونريال لمدة موسم

اللاعب تلقى بعض العروض للعودة للدوري الإسباني

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من تجديد عقد مدافعه الإسباني ناتشو مونريال، بدلاً من تركه يرحل بالمجان هذا الصيف.

مونريال ينتهي عقده مع أرسنال خلال سوق الانتقالات الحالي، وسط تكهنات بعودته مرة أخرى للدوري الإسباني.

تقارير صحفية أكدت توصل أرسنال لاتفاق مع مونريال على التجديد لمدة موسم إضافي.

وهو ما وافق عليه صاحب الـ33 عاماً، رغم عدم تلقيه أي زيادة في راتبه الحالي.

ويأتي ذلك لثقة المدرب أوناي إيمري في مونريال، ورغبته في الاعتماد عليه مع المدفعجية الموسم القادم.

رسمياً | لامبارد مدرباً لتشيلسي الموسم المقبل

وكيل كوتينيو يوضح حقيقة تركه برشلونة

ومن المتوقع أن يعلن أرسنال عن التجديد بشكل رسمي مع المدافع الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

أجيال وأساطير مرت على ريال مدريد عبر تاريخه 🔝



ما هي النسخة الأفضل من الميرينجي؟ 👑 pic.twitter.com/J7oA0AMXTA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

يذكر أن أرسنال يحاول التعاقد مع ظهير أيسر آخر، وهو كيران تيرني مدافع سيلتك الاسكتلندي.