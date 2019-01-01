أرسنال يقترب من تعيين مونشي قبل نهاية الموسم

المدفعجية قد لا ينتظرون حتى يوليو القادم من أجل اقتناص خدمات الإسباني

أصبح نادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب تعيين الإسباني مونشي، مديراً رياضياً جديداً له في الأسابيع القادمة.

مونشي رحل عن روما الإيطالي، بعد البيان الرسمي الذي نشره الذئاب اليوم الجمعة، حيث أعلن فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

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ويأتي ذلك عقب الخروج الأوروبي لروما أمام بورتو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية أكدت أن المحطة القادمة لمونشي ستكون مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وأوضحت أن المدفعجية سيعلنون قريباً عن هذه الخطوة خلال فترة قصيرة، استعداداً لوضع خطة للموسم الجديد.

وفي حالة تعيينه سيعمل بذلك الإسباني مرة أخرى مع مواطنه أوناي إيمري، حيث سبق وان اجتمعا معاً في إشبيليه.

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ويمتلك مونشي سجلاً حافلاً في اكتشاف اللاعبين، وأبزرهم سيرجيو راموس، داني ألفيس، جنكيز أوندر ونيكولو زانيولو.

ويأمل أرسنال في تكرار ذلك تعويضاً لرحيل الألماني سفين ميسلنتات مطلع العام الحالي.