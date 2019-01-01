الانتقالات

أرسنال يقترب من الإعلان عن صفقة ساليبا

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المدافع الفرنسي سيبقى مع سانت إيتيان لمدة موسم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من حسم التعاقد مع ويليام ساليبا مدافع سانت إيتيان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع الفرنسي الشاب يعتبر من أولويات أرسنال، نظراً للمشكلة الكبيرة التي يعانيها المدفعجية بالخط الخلفي.

صاحب الـ18 عاماً لفت الأنظار بمستواه المميز مع سانت إيتيان الموسم الماضي، مما دفع النادي الإنجليزي للتفكير في ضمه.

تقارير صحفية أكدت اتفاق المدفعجية بشكل نهائي على صفقة ساليبا، والتي ستكلفهم مبلغ 26.5 مليون جنيه إسترليني.

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ومن المقرر أن يبقى ساليبا لمدة موسم واحد معاراً إلى سانت إيتيان، لينضم لفريقه الجديد في موسم 2020/2021.

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وهو ما يضع العديد من التساؤلات حول مصير دفاع أرسنال، نظراً للأزمة الواضحة للفريق بهذا المركز.

 

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