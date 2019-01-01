أرسنال يفاوض إنتر لضم بيريسيتش - واللاعب يرحب بالرحيل

اهتمام مفاجيء من أرسنال بالجناح الكرواتي تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي، سعيه من أجل تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسنال يعاني من أزمة كبيرة سواء من الناحية الدفاعية والهجومية، مما دفع المدرب أوناي إيمري للتفكير في ضم لاعب جناح وآخر كقلب دفاع.

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هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت رغبة المدفعجية في التعاقد مع الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر.

وأوضحت أن صاحب الـ29 عاماً يرحب كثيراً بالخطوة، ولا يمانع الرحيل للنادي اللندني هذا الشهر.

ويستعد أرسنال لتقديم عرض إعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

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إليكم حقيقة هذا الأمر. 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

ووقع اختيار إيمري على بيريسيتش، نظراً لإجادته اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط.

ومن جانبه علق لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر على تلك الأنباء، قائلاً أنه من يريد ضم اللاعب عليه التقدم بعرض رسمي.

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وفي سياق متصل لازالت المحاولات مستمرة لضم أي من دينيس سواريز جناح برشلونة، أو كريستوفر نكونكو لاعب باريس سان جيرمان.

ولم يتحدد حتى الآن إمكانية نجاح أرسنال في إبرام صفقة دفاعية، مع توقعات بعدم خطورة إصابة سوكراتيس التي تعرض لها ضد مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الجمعة.