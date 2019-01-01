أرسنال يُعيد سواريز لبرشلونة ويوجه أنظاره نحو نكونكو

لاعب الوسط الإسباني فشل في ترك بصمة واضحة حتى الآن

قرر نادي أرسنال الإنجليزي، التخلي عن لاعب وسطه دينيس سواريز بعد نهاية الموسم الحالي.

سواريز انضم لأرسنال معاراً من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه فشل في فرض نفسه على المدرب أوناي إيمري.

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تقارير صحفية أكدت أن أرسنال لن يقوم بتفعيل خيار الشراء في عقد إعارة سواريز، والذي يصل إلى 18 مليون جنيه استرليني.

المدفعجية سيوجهون أنظارهم نحو كريستوفر نكونكو لاعب وسط باريس سان جيرمان.

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صاحب الـ21 عاماً كان قريباً من أرسنال في يناير، لكن الصفقة فشلت نظراً لبعض التفاصيل المالية.

نكونكو كان منفتحاً للانضمام للفريق اللندني بالميركاتو الشتوي، ولن يمانع ذلك أيضاً في الصيف، خاصة وأنه عمل مع إيمري عندما كان مدرباً في باريس.

مهمة التعاقد مع الفرنسي الشاب لا تبدو صعبة على أرسنال، حيث تبقى عام واحد قط على نهاية عقده، كما أنه شارك 10 مرات فقط كأساسي هذا الموسم.