أرسنال يعلن وفاة رئيس النادي الأسبق

الرجل رحل عن عمر 82 عاماً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أرسنال عن وفاة رئيسه السابق بيتر هيلوود عن عمر يناهز الثانية والثمانين صباح الجمعة بعد مشوار حافل امتد لأكثر من خمسين عاماً.

ويملك هيلوود تاريخاً طويلاً مع أرسنال يعود إلى 1962 عندما التحق بمجلس إدارة النادي اللندني.

وتولى هيلوود رئاسة النادي في 1982 وقاد النادي ليكون من أنجح الأندية في الكرة الإنجليزية طوال فترته مع أرسنال. اختيارات المحررين جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

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وفاز الفريق أثناء ولايته بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسي إنجلترا، وكأس الكؤوس الأوروبية، بالإضافة لكأس الرابطة.

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شغلت مباراة إنتر ونابولي مساء الأربعاء الماضي العناوين الرئيسية حول العالم أجمع بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة داخل وخارج الملعب.

فـ إليكم التسلسل الزمني للأحداث المثيرة التي وقعت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الجمعة وما تبعها من ردود أفعال ⬇️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

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ومن أهم محطات هيلوود مع أرسنال كانت تعيين أرسين فينجر في تدريب الفريق في عام 1996.

ولعب هيلوود دوراً كبيراً في تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي في 1992 تحت مسمى "البريميرليج".

ويلعب أرسنال مساء السبت أمام المتصدر ليفربول في انطلاق لقاءات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.