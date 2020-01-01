أرسنال يعلن تأجيل الظهور الأول لصفقتي يناير

أنباء أخرى سارة للمدفعجية قبل مواجهة نيوكاسل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن موقف لاعبيه المصابين من المشاركة في المباراة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد بالبريميرليج.

البوسني سياد كولاسيناك يعتبر أول العائدين لصفوف فريق المدرب ميكيل أرتيتا، بعد مشكله عانى منها في قدمه اليسرى وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

وأما المدافع الإسباني بابلو ماري المنضم للفريق حديثاً من فلامنجو، فلن يشارك ضد الماكبايز، لتجهيزه أمام أوليمبياكوس بالدوري الأوروبي هذا الأسبوع.

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الظهير البرتغالي سيدريك سواريز المعار من ساوثامبتون، لن يلعب هو الآخر ومن المتوقع عدم ظهوره قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

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وتأتي الأنباء الجيدة لأرسنال، بتعافي بوكايو ساكا من إصابته أمام بيرنلي، وعودة ريس نيلسون بعد معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

يذكر أن أرسنال يلعب ضد نيوكاسل وهو في المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ31 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول في الصدارة بـ73 نقطة.