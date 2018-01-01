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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال يضع 40 مليونًا على طاولة بوكا جونيورز من أجل بافون

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أرسنال ينضم لقائمة من الأندية الراغبة بضم الموهبة الأرجنتينية.

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يُنصب أرسنال الإنجليزي أنظاره نحو الأرجنتين، وبالأخص بوكا جونيورز من أجل الحصول على خدمات الجناح كريستيان بافون.

ويعمل الفريق اللندني على الحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل، من أجل تدعيم هجوم الفريق وخطط أوناي إيمري.

ونجح بافون في قيادة بوكا جونيورز للفوز بلقبي الدوري الأرجنتيني 2016-17، 2017-18، والوصول لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

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ويرى إيمري أن بافون البالغ 22 عامًا، يعد من العناصر المثالية لدعم هجوم المدفعجية، وسيكون أسرع من بعض لاعبي الفريق الحالي، حيث يسعى لتقديم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو.

ويعد بافون تحت أنظار كبار الكرة الأوروبية، حيث يرى البعض أنه سيسير على خطى مواطنه ليونيل ميسي.

ويظهر اسم فولهام الإنجليزي ضمن الأندية التي ظهرت رغبتها في الحصول على اللاعب والتواصل مع بيونس إيرس لضمه.

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وشارك بافون في 11 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتواجد في قائمة التانجو بكأس العالم، لكنه لم يسجل حتى الآن.

ويمتلك الأرجنتيني شرطًا جزائيًا في تعاقده مع الأزرق والذهبي، يقدر بـ50 مليون يورو، بعدما جدد عقده الصيف الماضي.

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