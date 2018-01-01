أرسنال يضع 40 مليونًا على طاولة بوكا جونيورز من أجل بافون

أرسنال ينضم لقائمة من الأندية الراغبة بضم الموهبة الأرجنتينية.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يُنصب أرسنال الإنجليزي أنظاره نحو الأرجنتين، وبالأخص بوكا جونيورز من أجل الحصول على خدمات الجناح كريستيان بافون.

ويعمل الفريق اللندني على الحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل، من أجل تدعيم هجوم الفريق وخطط أوناي إيمري.

ونجح بافون في قيادة بوكا جونيورز للفوز بلقبي الدوري الأرجنتيني 2016-17، 2017-18، والوصول لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويرى إيمري أن بافون البالغ 22 عامًا، يعد من العناصر المثالية لدعم هجوم المدفعجية، وسيكون أسرع من بعض لاعبي الفريق الحالي، حيث يسعى لتقديم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو.

🇲🇦 حكيم زياش في الدوري الهولندي هذا الموسم:



🏟️ مباريات: 12

⚽️ أهداف: 7

🎯 تمريرات حاسمة: 6



أسد الأطلس يزأر في أمستردام! 🦁pic.twitter.com/AoRRVpWyA1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

ويعد بافون تحت أنظار كبار الكرة الأوروبية، حيث يرى البعض أنه سيسير على خطى مواطنه ليونيل ميسي.

ويظهر اسم فولهام الإنجليزي ضمن الأندية التي ظهرت رغبتها في الحصول على اللاعب والتواصل مع بيونس إيرس لضمه.

وشارك بافون في 11 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتواجد في قائمة التانجو بكأس العالم، لكنه لم يسجل حتى الآن.

جماهير سامبدوريا توجه رسالة إلى بارما خلال مباراة الفريقين: "هذا هو المكان الذي تنتمي إليه.. أهلًا بكم في الكالتشيو مرة أخرى". 🔙



رُقيّ 👏



(📸: @1913parmacalcio) pic.twitter.com/ufG61cft6D — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

ويمتلك الأرجنتيني شرطًا جزائيًا في تعاقده مع الأزرق والذهبي، يقدر بـ50 مليون يورو، بعدما جدد عقده الصيف الماضي.