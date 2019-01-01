أرسنال يستغل عدم استقرار كيسي مع ميلان

اللاعب الإيفواري قد يرحل عن النادي الإيطالي الصيف القادم



قرر نادي أرسنال الإنجليزي، بحث إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي الصيف القادم.

كيسي تورط مؤخراً في مشاجرة مع زميله لوكاس بيليا، مما أثار العديد من الشكوك حول مستقبله مع الروسونيري.

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موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أكد أن الإيفواري لا يشعر بالسعادة في ميلان خلال الموسم الحالي.

وأبدى اللاعب غضبه الشديد أيضاً من عقوبة الغرامة التي أقرها ميلان بعد مشاجرته مع بيليا.

الأمر الذي لفت أنظار أرسنال، حيث يبحث النادي اللندني عن لاعب وسط جديد، بعد تأكد رحيل آرون رامسي ليوفنتوس.

ميلان لا يمانع بيع صاحب الـ22 عاماً، نظراً لحاجته لتنشيط ميزانيته، لمواجهته خطر العقوبة بخرق قوانين اللعب المالي النظيف.

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ومن المتوقع أن يوافق ميلان على أي عرض لا يقل عن 40 مليون يورو للتخلي عن كيسي.

يذكر أن الدولي الإيفواري نجح في تسجيل 9 أهداف في 83 مباراة لعبها مع ميلان بجميع البطولات.