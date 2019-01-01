أرسنال يستعد لمواجهة النصر الإماراتي في دبي

أرسنال وصل إلى دبي الخميس الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وصل فريق أرسنال الإنجليزي، إلى مدينة دبي الإماراتية، الخميس الماضي، استعدادًا لمواجهة النصر في لقاء ودي يوم 26 مارس الجاري.

ويسعى أرسنال لخوض فترة إعداد قصيرة في دبي، مستغلًا تواجده هناك لملاقاة النصر الإماراتي في لقاء ودي، أثناء فترة التوقف الدولي.

وخاض لاعبي أرسنال أول أمس الجمعة أول تدريب لهم في دبي، تحت إشراف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الذي أحدث الفارق مع أرسنال في الفترة الأخيرة.

وتقام المباراة بين أرسنال والنصر، يوم 26 مارس الجاري على ملعب "آل مكتوم" بنادي النصر.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة من 30 مباراة حيث حقق الفوز في 18 وعادل في 6 وتلقى 6 هزائم.

إقرأ أيضًا - ديشان: جريزمان هو الأهم في منتخب فرنسا

بينما يحتل النصر الإماراتي المركز الـ11 في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 17 جولة حيث جمع 17 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وتلقى 8 هزائم.