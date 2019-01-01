أرسنال يستعد لتقديم العرض الرسمي الأول لضم فريزر

بعد خروج ليفربول ومانشستر يونايتد من السباق

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لتقديم العرض الأول من أجل التعاقد مع الجناح الاسكلتندي ريان فريزر لاعب بورنموث.

فريزر يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع بورنموث، ويبدو أن محادثات التجديد وصلت لطريق مسدود.

الوكالة الإيطالية تؤكد توقيع يوفنتوس مع جوارديولا

صحيفة "إندبندنت" أكدت أن أرسنال سيتقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

ومن المتوقع اتخاذ هذه الخطوة، عقب نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي في 29 مايو الجاري.

بورنموث لا يمانع التخلي عن فريزر ويطالب بـ30 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه، لكن أرسنال يؤمن بإمكانية تخفيض هذا المبلغ.

كاهيل: كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية أكثر من ميسي

وتعتبر حظوظ أرسنال هي الأقوى حتى الآن لضم الاسكلتندي، بعد خروج ليفربول ومانشستر يونايتد من سباق التعاقد معه.

وتألق فريزر بشكل لافت مع بورنموث هذا الموسم، حيث صنع 14 هدف بالدوري الإنجليزي، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلف البلجيكي إدين هازارد.