أرسنال يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد مدافع خيتافي

مهمة التعاقد مع التوجولي لا تبدو صعبة على المدفعجية

وضع نادي أرسنال الإنجليزي، المدافع التوجولي دجيني داكونام، كالهدف الأول له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب أوناي إيمري، يبحث عن تدعيم بخط دفاع فريق في الصيف، ولكنه لا يتمتع بميزانية ضخمة في الإنفاق.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت اهتمام إيمري بضم داكونام، أحد أفضل مدافعين في الليجا هذا الموسم.

وأوضحت أن سعر اللاعب يعتبر أحد العوامل الهامة التي دفعت المدفعجية، لجعل التوجولي هو الهدف الدفاعي الأول له.

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وتأتي مهمة التعاقد مع داكونام سهلة للمدفعجية، بوجود شرطاً جزائياً في عقده تصل قيمته إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل يطمح أرسنال لبيع أحد مدافعيه لزيادة ميزانية فريقه للإنفاق على مراكز أخرى، وأبرز المعروضين للبيع هو الألماني شكودران موستافي.