أرسنال يرسل كشافيه لمراقبة كالياري وإنتر

من اللاعب الذي يراقبه المدفعجية؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إيطالية أن أرسنال أرسل أرسل كشافيه لمتابعة لقاء كالياري وإنتر مساء الجمعة لمراقبة نيكولو باريلا، نجم أصحاب الأرض.

وانتصر كالياري على ضيفه بهدفين مقابل واحد في لقاء شهد تألقاً كبيراً لباريلا، وكذلك لإضاعته لركلة جزاء في نهاية المباراة.

وذكرت "لاجازيتا" أن أرسنال هو أحدث الأندية المهتمة بالتعاقد مع الشاب الإيطالي بعد تشيلسي، توتنهام، مانشستر يونايتد، إنتر، نابولي، ويوفنتوس.

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💫ظللنا نشاهد هدف #عمر_السومة مرارًا وتكرارًا مثلكم ومثلما شاهده فواز القرني حارس الاتحاد، ولكننا قمنا بالبحث عن وصف لما قام به @omaralsomah في القاموس لنجد ما ستشاهدوه في الصورة 👇



(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/FlrirWS16N — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

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وأفادت الصحيفة أن كشافو أرسنال تواجدوا بمدرجات ملعب "ساردينيا" لمتابعة اللاعب عن كثب وتقديم تقرير لإدارة النادي عن مدى ملائمته لطريقة لعب المدفعجية.

وأشار التقرير أن المشكلة ستكمن في الثمن المرتفع الذي يطالب به كالياري لبيع باريلا، والذي يقارب الخمسين مليون يورو، بحسب الصحف.

ويلعب أرسنال مساء اليوم، السبت، أمام جاره توتنهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.