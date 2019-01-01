أرسنال يرد بقوة على تعرض لاعبه للعنصرية في ألمانيا

المدافع الشاب غادر أرضية الملعب باكياً

أعرب نادي أرسنال الإنجليزي، عن غضبه الشديد من الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبه الشاب جوردي أوسي توتو.

ظهير أرسنال الأيمن يتواجد حالياً بنادي بوخوم الألماني على سبيل الإعارة، بعد انضمامه للفترة التحضيرية للفريق.

أوسي توتو شارك في المباراة الأولى مع فريقه الجديد ضد سانت جالين السويسري، لكنه تعرض لواقعة مؤسفة.

مدافع المدفعجية تلقى هجوماً عنصرياً من أحد لاعبي الفريق الخصم قبل نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب في حالة بكاء شديدة.

Last night Jordi Osei-Tutu received unacceptable racial abuse playing for VfL Bochum. Racism has no place in our game and we do not tolerate any form of discrimination.



Everyone at the club is right behind you, Jordi ❤️ https://t.co/ylSMFLkJHZ — Academy (@ArsenalAcademy) July 10, 2019

وعلق أرسنال على تلقى الواقعة:"ما تعرض له أوسي توتو أمس غير مقبول أبداً، نعمل بشكل جدي للتحقيق في الواقعة مع بوخوم ونعلن التضامن الكامل مع اللاعب".

وأضاف:"العنصرية ليس لها مكاناً في لعبتنا ولا نتسامح أبداً معها".

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ومن جانبه أبدى نادي بوخوم أسفه في بيان آخر، متعهداً بالتوصل لحل يوفر الدعم الكامل للاعب أرسنال المعار.