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أرسنال يدخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم نافاس

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GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
هل ينضم حارس مرمى الملكي إلى أرسنال في يناير؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي ارسنال للتعاقد مع كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

نافاس يرغب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نادي أرسنال انضم لعدد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع الحارس الكوستاريكي.

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وأوضحت الصحيفة أنّ الجانرز قد يدفع 16 مليون يورو لأجل التعاقد مع الحارس.

وينتهي عقد بيتر تشيك في يونيو المقبل وقد يرحل بنهاية الموسم الجاري مجانًا.

وكان نافاس قد عبّر عن عضبه من قلة المشاركة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي.

 

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