أرسنال يُحيي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط باريس

حاول التعاقد معه في يناير لكن الصفقة فشلت

عاد نادي أرسنال الإنجليزي، لمحاولة التعاقد مع كريستوفر نكونكو لاعب وسط باريس سان جيرمان.

أرسنال حاول ضم نكونكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، لكن المفاوضات فشلت.

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تقارير فرنسية أكد إرسال المدفعجية لبعض كشافيه، من أجل مشاهدة اللاعب على الطبيعة هذا الأسبوع.

وجاء ذلك لمتابعته خلال مشاركته في فوز باريس على ديجون 4/0 ببطولة الدوري الفرنسي.

صاحب الـ21 عاماً لعب المباراة وخرج بعد مرور 76 دقيقة، وظهر بمستوى مميز مع متصدر البطولة.

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الخطوة تأتي استعداداً لتقديم عرض آخر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نكونكو سعره قد يصل لحوالي 20 مليون جنيه إسترليني، حيث يعتبر من إنتاجات أكاديمية باريس وسبق له العمل مع أوناي إيمري مدرب أرسنال.