أرسنال يُحقق في هتافات عنصرية تجاه كوليبالي

العنصرية تضرب لندن في ليلة واحدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فتح نادي أرسنال الإنجليزي، تحقيقاً حول بعض الهتافات العنصرية تجاه اللاعب السنغالي كاليديو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق أرسنال الفوز بهدفين نظيفين على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء بيان النادي اللندني الذي أكد عدم تسامحه مع هذا السلوك: "نحن نتبع أسلوب عدم التسامح مطلقًا، وأي شخص يتصرف مثل هذا التصرف، غير مرحب به في أرسنال وسيتم حظره من المباريات".

وتابع: "لدينا مجتمع متنوع للغاية من المشجعين الذين يشكلون جزءًا من عائلة أرسنال وهذه الحوادث نادرة في الإمارات ملعب، نشجع المؤيدين على الإبلاغ عن أي حوادث عند وقوعها إلى الحراس أو عبر خدمة التنبيه الخاصة بوقت المباراة".

نعم، فلفل هو ملك الواقعية، وهنا الدليل...وجماهير الليفر عاشت إحساس جماهير السيتي المُتناقض!



كيف كانت توقعات @MedoISC للمُتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ #YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/A5y9h4eVi0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

ويأتي ذلك في اليوم ذاته الذي شهد هتافات عنصرية من جماهير تشيلسي في التشيك للمصري محمد صلاح لقاء الفريق.

وهو الأمر الذي جعل نادي تشيلسي يحظر دخول 3 من جماهيره لملعب المباراة ومنعهم من شراء تذاكر موسمية.

وتعاني الكرة الإنجليزية في الأونة الأخيرة من العنصرية، بعد إلقاء موز على لاعب أرسنال بيير إيميريك أوباميانج وكذلك رحيم سترلينج.

وعانى كوليبالي من العنصرية في إيطاليا بمباراة نابولي أمام إنتر، وهو ما عرّض جماهير النيراتزوري للإيقاف مباراتين وحضور مباريات بدون جماهير.