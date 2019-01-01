أرسنال يتحمل راتب سيبايوس والصفقة قد تتم هذا الأسبوع

تعويضاً لرحيل لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من حسم التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد على سبيل الإعارة.

المدرب أوناي إيمري يبحث عن تدعيم جديد بخط وسطه، لتعويض رحيل الويلزي آرون رامسي إلى يوفنتوس.

تقارير صحفية أكدت ترحيب سيبايوس بالرحيل عن ريال هذا الصيف، والانتقال لنادي آخر للحصول على فرصة اللعب بانتظام.

اللاعب لم يسافر مع ريال لخوض الفترة التحضيرية، نظراً لقضائه فترة الأجازة عقب المشاركة في يورو الشباب.

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

ومن المقرر أن يحسم سيبايوس مصيره بشكل نهائي عقب العودة هذا الأسبوع، بالانتقال للمدفعجية عقب الحصول على الضوء الأخضر من المدرب زين الدين زيدان.

الصفقة لن تتضمن أي خيار يسمح لأرسنال بشراء اللاعب، كما سيتحمل المدفعجية راتب سيبايوس كاملاً، والذي يصل لـ3 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

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يذكر أن أرسنال يستعد للإعلان عن صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي ويليام ساليبا من سانت إيتيان، كما يبحث عن بعض الصفقات الأخرى من ضمنها لاعب جناح وظهير أيسر.