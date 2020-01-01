أرسنال يأمل تخفيض عقوبة أوباميانج

المهاجم الجابوني حصل على بطاقة حمراء في مباراة فريقه الأخيرة

يتمنى أرسنال، أن يتم تخفيض عقوبة إيقاف مهاجمه بيير أوباميانج، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة.

وتعرض أوباميانج، للطرد في مباراة أرسنال وكريستال بالاس الأخيرة، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي كريستال بالاس.

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في البداية حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، قبل أن يعود ويشهر له البطاقة الحمراء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وقرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف المهاجم صاحب الـ 30 عاماً، ثلاث مباريات، تأمل إدارة أرسنال في تخفيضها لمباراة وحيدة.

وتعتقد إدارة أرسنال أن اللاعب لم يقصد التدخل بهذه القوة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات المشابهة ولم يحصل فيها اللاعبين على بطاقات حمراء.

وفي حال رفض طلب أرسنال، سيغيب أوباميانج، عن أرسنال أمام شيفيلد يونايتد وتشيلسي، ومباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بورنموث.

ويستعد أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد، مساء السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الفريق اللندني يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن كريستال بالاس صاحب المركز التاسع.