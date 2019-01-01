أرسنال ونيكولاس بيبي - هل يدفع المدفعجية ثمن تقسيط الصفقات؟

سلاح ذو حدين قد يدمر خطط النادي

يدخل نادي أرسنال الإنجليزي، سوق الانتقالات الحالية بميزانية محدودة، أو بمعنى أصح مثيرة للسخرية تصل لـ45 مليون جنيه إسترليني.

رغم النفي المستمر من راؤول سانيلهي المسؤول عن الكرة بالنادي، بأن الميزانية لا تصل لهذا الحد، ولكن جميع المؤشرات تميل لمحدوديتها.

القيمة الضعيفة للميزانية، وتمسك مالك النادي ستان كرونكي بعدم الإنفاق، دفع إدارة أرسنال لفكرة مبتكرة.

وتعتمد هذه الفكرة المقترحة على نظام الأقساط في دفع المبلغ المطلوب لأي لاعب، وهو أسلوب له العديد من المميزات والعيوب.

تجنب الخيارات البديلة

مع رحيل أرسن فينجر، وتواجد إيفان جازيديس وسفين ميسلنتات قبل رحيلهما، كان أرسنال يهتم بلاعبين لا يثيرون اهتمام جماهيره.

ستيفان ليشتاينر، ماتيو جيندوزي وسوكراتيس، وحتى بيرند لينو ولوكاس توريرا رغم تألقهما، جميعها أسماء غير جذابة.

ومع انفراد راؤول سانيلهي بالسلطة عقب رحيل جازيديس وميسلنتات، والاستعانة بالبرازيلي إيدو جاسبار تغيرت الخطة.

النادي اللندني أصبح يتعاقد مع موهبة واعدة مثل ويليام ساليبا، ويضم داني سيبايوس على سبيل الإعارة، ويقترب من الصفقة الأضخم نيكولاس بيبي التي ربما تصل قيمتها 80 مليون يورو.

كيف تضم لاعب بـ80 مليون وكل ما تملكه حوالي نصف هذا المبلغ؟ بل وتفاوض ويلفريد زاها وغيره من النجوم، التقسيط هو الحل!

سد الاحتياجات

بغض النظر عن قيمة الأسماء التي يحاول أرسنال التعاقد معها هذه المرة، إلا أنه بفضل أسلوب التقسيط يستطيع سد العجز في جميع المراكز.

الفريق كان بحاجة كبيرة لضم قلب دفاع، ظهير أيسر، لاعب وسط وجناح وربما ظهير أيمن لو سمحت الظروف.

النادي عاجز تماماً عن بيع غير المرغوب فيهم، شكودران موستافي، هينريك مخيتاريان، محمد النني، لذلك فكرة الاستفادة من المبيعات تبدو معدومة.

وفقاً لما أكدته بعض التقارير الصحفية، فإن أرسنال وافق على بقاء ساليبا مع سانت إيتيان مقابل تقسيط الصفقة على 5 سنوات ليدفع المدفعجية 4 مليون ونصف فقط في الموسم.

صفقة سيبايوس إعارة بمبلغ زهيد، نيكولاس بيبي تقسيطها سيكلف أرسنال 16 مليون فقط في السنة، وربما 10 مليون كدفعة أولى لتقسيط صفقة كيران تيرني ظهير سيلتك.

وهو ما يعني دفع النادي الإنجليزي مبلغ 30.5 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل ضم 4 لاعبين على مستوى عالي، فكرة لم يحلم بها أي مشجع للفريق بعد البداية الكارثية للصيف بخسارة الدوري الأوروبي.

سلاح ذو حدين

من الواضح في أسلوب أرسنال هذا الصيف، هي الرغبة في الإسراع من أجل العودة مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا.

الفريق الذي يحاول المدفعجية تكوينه، يمكنه الوصول للبطولة واستعادة مركزه سريعاً بين الأربعة الكبار.

التخوف الأكبر هو فشل أوناي إيمري وفريقه الموسم القادم في، مما يمثل ضربة قوية جداً لخطط النادي على مستوى البعيد.

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الطبيعي أن دفع قيمة الصفقات لا تتم بشكل كامل بل على دفعات، لكن أسلوب أرسنال مختلف وممتد لسنوات طويلة.

ويأتي ذلك لما سيسفر عنه تراكم أقساط 3 صفقات "ساليبا، تيرني وبيبي في حالة ضمهما"، بالإضافة للأقساط المتبقية من صفقتي توريرا ولينو.

ومع الاستمرار في الدوري الأوروبي، سيعني ذلك انخفاض الأرباح بشكل ملحوظ التي كانت تأتي من دوري الأبطال.

الأمر الذي سيعني دخول أرسنال السنوات القادمة أو على الأقل الموسم المقبل، بميزانية شبه منعدمة بسبب سياسة التقسيط.