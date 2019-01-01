أرسنال ومانشستر يونايتد في مواجهات متوسطة بقرعة الدوري الأوروبي

تعرف على نتائج قرعة دور الـ ٣٢ من الدوري الأوروبي والذي سيقام في فبراير المقبل.

أقيمت اليوم قرعة دور الـ ٣٢ من بطولة الدوري الأوروبي وهي القرعة التي يشارك في ٢٤ فريقًا من دور المجموعات في البطولة نفسها وثمانية فرق قادمة من دوري أبطال أوروبا.

القرعة شهدت تواجد أصحاب المركز الأول من المجموعات وهم:

إشبيلية، مالمو، بازل، لاسك، سيلتك، أرسنال، بورتو، إسبانيول، جينت، باشاك شهير، سبورتينج براجا، مانشستر يونايتد.

وأصحاب المراكز الثانية وهو:

أبويل، كوبنهاجن، خيتافي، لشبونة، كلوج، آينتراخت فرانكفورت، رينجرز، لودوجوريتس، فولفسبورج، روما، وولفرهامبتون، ألكمار.

بالإضافة للفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا وهم:

أياكس، سالزبورج، إنتر، بنفيكا، باير ليفركوزن، شاختار دونستك، أولمبياكوس، كلوب بروج.

ونصت القرعة على منع أي فريق من مواجهة آخر من بلده، أو خصم سابق له في نفس المجموعة بدور المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ولفرهامبتون - إسبانيول

سبورتينج لشبونة - باشاك شهير

خيتافي - أياكس

باير ليفركوزن - بورتو

كوبنجهاجن - سيلتيك

أبويل - بازل

كلوج - إشبيلية

أولمبياكوس - أرسنال

ألكمار - لاسك

كلوب بروج - مانشستر يونايتد

لودوجورتس - إنتر

آينتراخت فرانكفورت - سالزبورج

شاختار دونستك - بنفيكا

مالمو - فولفسبورج

روما - جينت

رينجرز - براجا

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ٣٢ من الدوري الأوروبي ستبدأ في الـ ٢٠ من فبراير المقبل، على أن تقام لقاءات الأياب في الـ ٢٧ من نفس الشهر.