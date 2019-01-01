بينيتيز يؤجل عودته للدوري الإنجليزي

يريد التركيز على مشروعه بالدوري الصيني

يطمح المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي ولكن ليس خلال الموسم الحالي.

رافا يعمل حالياً بنادي داليان يفانج الصيني، ويتقاضى راتباً خيالياً تصل قيمته 12 مليون جنيه إسترليني في السنة.

اسم بيتينيز ارتبط كثيراً بالعديد من الأندية الإنجليزية الآونة الأخيرة، وبالتحديد أرسنال ووست هام.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الإسباني يرحب بفكرة العودة للبريميرليج، ولكنها لن تكون خلال هذا الموسم.

ويأتي ذلك لرغبته في التركيز على النجاح مع فريقه الحالي بالدوري الصيني، قبل التفكير في خوض تجربة جديدة بأوروبا.

الأمر الذي يُصعب فكرة تدريبه لوست هام، الذي أصبح على مشارف إقالة مانويل بيليجريني، بعد مرور 6 مباريات دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.

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وأما أرسنال فقررت إدارة النادي منح أوناي إيمري فرصة لا تزيد عن شهر لتصحيح الأوضاع، وإلا سيتم البحث عن خيارات أخرى خلال فترة أعياد الميلاد بآواخر ديسمبر وحتى يناير.

يذكر أن بينيتيز خاض تجربته الأخيرة بالبريميرليج مع نيوكاسل يونايتد، والذي رحل عه في يونيو الماضي بسبب الخلافات مع رئيس النادي.