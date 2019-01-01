مونشي يُلمح لإمكانية العودة للإشبيلية

روما منذ رحيله يُعاني

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ألمح المدير الرياضي الإسباني، مونشي، بأنه قد يعود مرة أخرى إلى إشبيلية الإسباني، رغم التقارير التي تقربه من أرسنال الإنجليزي.

ورحل الإسباني عن منصبه في نادي روما الإيطالي، بعد عامين مع نادي العاصمة الإيطالية.

وجاء رحيله، عقب رحيل الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، بسبب الخروج الأوروبي أمام بورتو البرتغالي.

الأمور من سيء لـ أسوأ لدى الذئاب 🐺



⭕️روما يقلل من فرصه في الحصول على مركز أوروبي بسبب التفريط في النقاط

الفريق خسر أمام سبال اليوم بهدفين لهدف ويقبع الآن في المركز الخامس خلف إنتر بثلاث نقاط



✴️إنتر سيواجه ميلان غدًا في الديربي وفي حالة فوزه سيوسع الفارق مع روما لـ 6 نقاط pic.twitter.com/dunn5yDfW3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

ورغم ما فعله مونشي في إدارة الجيالوروسي والصفقات التي ضمها الفريق، إلا أنه لم يناسب التوقعات المعقودة عليه.

ونشر مونشي عبر حسابه على تويتر رسالة تُلمح لعودته لإسبانيا: "القلب لن ينسي المكان الذي ترك فيه أفضل لحظاته".

Solo eso..... que a la vez es mucho



Buen sábado!!! pic.twitter.com/6IbcBbLrC4 — Monchi (@leonsfdo) March 16, 2019

وحسب بعض التقارير فأن إيمري مدرب أرسنال، يرغب في لمّ الشمل مع مونشي بعدما عملا سوياً في إشبيلية لـ3 مواسم.

وتوج مونشي أثناء توليه منصبه في 11 عامًا بإشبيلية، بلقبي كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب للدوري الأوروبي جعلت الفريق الأندلسي الأكثر تتويجًا بها.