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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مونشي يُلمح لإمكانية العودة للإشبيلية

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Getty Images
روما منذ رحيله يُعاني
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

ألمح المدير الرياضي الإسباني، مونشي، بأنه قد يعود مرة أخرى إلى إشبيلية الإسباني، رغم التقارير التي تقربه من أرسنال الإنجليزي.

ورحل الإسباني عن منصبه في نادي روما الإيطالي، بعد عامين مع نادي العاصمة الإيطالية.

وجاء رحيله، عقب رحيل الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، بسبب الخروج الأوروبي أمام بورتو البرتغالي.

ورغم ما فعله مونشي في إدارة الجيالوروسي والصفقات التي ضمها الفريق، إلا أنه لم يناسب التوقعات المعقودة عليه.

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ونشر مونشي عبر حسابه على تويتر رسالة تُلمح لعودته لإسبانيا: "القلب لن ينسي المكان الذي ترك فيه أفضل لحظاته".

وحسب بعض التقارير فأن إيمري مدرب أرسنال، يرغب في لمّ الشمل مع مونشي بعدما عملا سوياً في إشبيلية لـ3 مواسم.

وتوج مونشي أثناء توليه منصبه في 11 عامًا بإشبيلية، بلقبي كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب للدوري الأوروبي جعلت الفريق الأندلسي الأكثر تتويجًا بها.

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