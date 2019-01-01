رسمياً - أرسنال يتخلى عن إيوبي لإيفرتون

صفقة مفاجئة في اللحظات الأخيرة من السوق

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه أليكس إيوبي، إلى نظيره إيفرتون قبل نهاية سوق الانتقالات.

إيوبي فرصه أصبحت صعبة في المشاركة كأساسي مع المدفعجية بالموسم الجديد، بعد قدوم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وهو مادفع النادي للتخلي عن جناحه النيجيري، لينتقل إلى إيفرتون في صفقة تصل قيمتها ل35 مليون جنيه إسترليني.

💬 "Alex has made a big contribution at . He worked hard in the academy, where he was an example to many young players and has been an important part of our squad. We wish Alex every success in the future." - Unai Emery



All the best at @Everton, @alexiwobi ❤️ — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019

الموقع الرسمي لأرسنال كشف عن رحيل إيوبي بشكل نهائي، بعد رحلة طويلة بدأت مع الأكاديمية وصولاً بالفريق الأول.

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بكل تأكيد الساعات الأخيرة من نهاية الميركاتو الصيفي في البريميرليج قد نشاهد تطورات ومفاجآت جديدة ! ✍

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ويأتي تعاقد إيفرتون مع إيوبي، عقب الفشل في ضم الإيفواري ويلفريد زاها، لمغالاة كريستال بالاس في قيمة صاحب الـ27 عاماً.

وينضم بذلك النيجيري لقائمة طويلة من الراحلين عن أرسنال هذا الصيف، ومنهم داني ويلبك، بيتر تشيك، آرون رامسي، كارل جينكنسون ولوران كوسيلني.