مورينيو: أوباميانج يمكنه التألق مع فيرمينو في ليفربول

المهاجم الجابوني يقدم مستويات مميزة مع أرسنال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن بيير أيميريك أوباميانج يمكنه التألق كثيراً مع ليفربول.

أوباميانج انتقل لأرسنال قادماً من بوروسيا دورتموند في يناير 2018، وظهر بمستويات مميزة جداً بقميص المدفعجية، بجوار أليكساندر لاكازيت.

ومع ذلك يرى مورينيو أن المهاجم الجابوني، كان بإمكانه الاستفادة من تواجد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال البرتغالي:"أعتقد أنه يفضل اللعب كمهاجم صريح أكثر من الجناح، لإجادته التسجيل في هذا المكان، ولكنه ربما يثق في قدرته بإحراز الأهداف كجناح أيسر".

وأضاف:"ما يحدث في ليفربول يناسب أوباميانج جداً، فيرمينو يلجأ للسقوط متأخراً، لفتح المساحة لكل من محمد صلاح وساديو ماني".

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وتابع:"أرى أن أوباميانج يمكنه اللعب في ليفربول والاستفادة من ذلك بتسجيل عدد أكبر من الأهداف".

يذكر أن أوباميانج سجل 22 هدفاً مع أرسنال الموسم الماضي، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، بالمناصفة مع ماني وصلاح.