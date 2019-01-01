ميرتساكر يرحب بالعمل مع أرتيتا من جديد

الإسباني كان على أعتاب تدريب أرسنال الصيف الماضي

رحب بيير ميرتساكر لاعب أرسنال السابق ومدير أكاديمية النادي الحالي، بعودة ميكيل أرتيتا بالعمل مع المدفعجية من جديد.

ميرتساكر جاور لاعب الوسط الإسباني في أرسنال بالفترة من 2011 إلى 2016، قبل رحيل أرتيتا للعمل كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

أرتيتا كان قريباً من تدريب الفريق اللندني الصيف الماضي، قبل استقرار إدارة النادي على مواطنه أوناي إيمري، الذي تزداد التكهنات حول رحيله بسبب سوء النتائج.

وقال ميرتساكر عن زميله السابق:"كنت نائباً له عندما كان قائداً لأرسنال وعقدت معه العديد من الاجتماعات باللاعبين".

وأضاف:"ميكيل شخصية رائعة جداً وأرحب بالعمل معه مرة أخرى في أقرب فرصة".

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وأما عن مدربه السابق أرسن فينجر:"من الصعب جداً وصف تأثيره علينا، يطلب منك الكثير في الملعب ومع ذلك يساعدك على الشعور بالراحة".

يذكر أن فينجر هو من جلب ميرتساكر لأرسنال في 2011، ليخوض المدافع الألماني أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق.