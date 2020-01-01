أرتيتا: ربما لا نفعل أي شيء في سوق الانتقالات

قرارات صعبة في انتظار المدرب الإسباني

اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بتأثر خططه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بما يشهده العالم والرياضة حالياً بسبب فيروس كورونا.

النشاط الرياضي توقف تماماً الفترة الأخيرة بعد انتشار الفيروس بشكل واسع، ووصوله للعديد من الرياضيين، حيث كان أرتيتا من أبرزهم قبل التعافي بشكل كامل.

المدرب الإسباني تسلم مهمة تدريب أرسنال في منتصف الموسم، ويسعى لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة للموسم المقبل، ولكن يبدو أن الظروف الحالية ستؤثر على ميزانية ناديه.

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وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس":"الآن أخطط لسيناريوهين أو ثلاثة يمكننا مواجهتها في السوق، واعتماداً على أحدهم ربما نقوم بتحركات أقل أو أكثر أو لا نفعل أي شيء".

وأضاف:"يجب علينا اتخاذ رد الفعل المناسب لكل موقف طاريء، نحن لا نعلم ما سيسفر عنه الوضع الحالي من الناحية المالية، وهناك العديد من الأشياء لا يمكن التحكم فيها".

وتابع:"ستكون هناك بعض القرارات الصعبة التي سنقوم باتخاذها، نظراً للفترة الاستثنائية التي نمر بها، لذلك علينا التأقلم والقيام بوظيفتنا بأفضل صورة ممكنة".

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ويعتبر أحد أهم الملفات التي يواجهها أرسنال الفترة المقبلة، هو مستقبل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والذي يدخل العام الأخير في عقده، دون وجود أي مؤشرات للتجديد حتى الآن.

موقف النادي اللندني لا يبدو سهلاً على مستوى التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد خروجه من الدوري الأوروبي، واحتلاله المركز التاسع بالدوري الإنجليزي، مما يضعه في مأزق لتوفير الأموال اللازمة لإنفاقها بسوق الانتقالات.