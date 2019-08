أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل مدافعه الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني إلى بوردو الفرنسي.

كوسيلني كان يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع المدفعجية، لكنه أراد الرحيل في صفقة انتقال حر، الطلب الذي رفضته إدارة ناديه.

الأمر الذي دفع اللاعب لرفض السفر للرحلة التحضيرية للفريق، وتصاعد الأزمة خلال الأيام الأخيرة.

وبعد عدة مفاوضات كشف الموقع الرسمي للنادي اللندني، عن انتقال كوسيلني إلى بوردو، لخوض رحلة جديدة بعيداً عن الفريق.

