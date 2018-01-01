خاص | لاعب أرسنال الشاب يغيب عن مباراة كاراباج

إصابة تضرب سميث رو ولن يتمكن من اللعب مع أرسنال في لقاء الدوري الأوروبي

تعرض إيميل سميتث رو، لاعب أرسنال، إلى إصابة في التدريبات صباح اليوم، الخميس، مما يبعده عن المشاركة أمام كارباج في الدوري الأوروبي.

أرسنال ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ 32 من اليوربا ليج دون أن يخسر أي مباراة في دور المجموعات.

وعلم Goal أن رو تعرض لإصابة في الفخذ خلال التدريبات الصباحية وبذلك لن يتواجد في مباراة كاراباج كما أنّه سيغيب عن مباراة توتنهام يوم الأربعاء المقبل في كأس كاراباو.

وسوف يعود مسعود أوزيل إلى المشاركة بعد فترة غياب عقب تعافيه من الإصابة في مباراة الليلة.

وكان أوناي إيمري، مدرب أرسنال، أشاد بسميث بعد تألقه أمام فورسكلا بولتافا الأوكراني وتسجيله هدفًا في المباراة.

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وقال إيمري: "لدينا عدد كبير من المواهب في أرسنال وسميث رو خير مثال على ذلك، لقد لعب بثقة كبيرة وقدم أداءً مثاليًا طوال المباراة".

وتابع: "أعتقد أننا سوف نعتمد على لاعبي الأكاديمية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة في المباريات الهامة ولن يتواجدوا فقط معنا في التدريبات".

الجانرز ضمن صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي بعد وصوله إلى 13 نقطة.