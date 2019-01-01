كريستال بالاس يطلب 100 مليون إسترليني لبيع زاها

شروط تعجيزية من النادي الإنجليزي للتخلي عن الإيفواري

تسود حالة من عدم التفاؤل لدى معسكر الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، فيما يخص رحيله عن كريستال بالاس والانتقال لأرسنال هذا الصيف.

الدولي الإيفواري يطمح في تحقيق حلمه بالانتقال للمدفعجية خلال سوق الانتقالات الحالي، ولكن يبدو أن الصفقة لن تتم بسبب مطالب ناديه.

أرسنال تقدم بعرض أول قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، حيث قوبل بالرفض القاطع من كريستال بالاس.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن أحد المصادر المقربة من زاها، كشف عن صعوبة الموقف بالوقت الحالي.

وأوضحت أن بالاس يطلب 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن زاها، المبلغ الذي لا يناسب ميزانية أرسنال الضعيفة.

ومن غير المتوقع أن يقبل النادي الإنجليزي، بأي صفقة تبادلية مع المدفعجية لتسهيل انتقال زاها.

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وهو ما يفرض على أرسنال دفع المبلغ كاملاً من أجل الحصول على الدولي الإيفواري، والمتواجد حالياً للمشاركة مع بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019.

يذكر أن أرسنال ارتبط بالعديد من الأجنحة في حالة فشل صفقة زاها، أبرزهم ريان فريزر، يانيك كاراسكو ومالكوم.