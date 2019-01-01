سيميوني ينفي فقدانه السيطرة على غرفة ملابس أتلتيكو مدريد

المدرب الأرجنتيني ارتبط مؤخراً بالانتقال لتدريب أرسنال

نفى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الأنباء التي انتشرت مؤخراً، حول خسارته لغرفة ملابس الفريق الإسباني تزامناً مع اهتزاز النتائج الفترة الأخيرة.

أتلتيكو يعاني من بداية سيئة للموسم الحالي، مما أشعل التكهنات حول إمكانية رحيل سيميوني، بوجود اهتمام كبير من أرسنال للحصول على خدماته بدلاً من مدربه المُقال أوناي إيمري.

الهزيمة الأخيرة من برشلونة في الدوري، تسببت في زيادة الشكوك، ولكن صاحب الـ49 سنة خرج لينفي وجود أي خلافات مع لاعبيه، قبل مواجهة فياريال مساء اليوم الجمعة بالليجا.

وقال المدرب الأرجنتيني:"خلال الـ8 سنوات التي قضيتها هنا، دائماً تخرج الشائعات أن المجموعة لا تقف بجانبي وهناك خلافات حادة في الفريق وهذا أمر طبيعي".

وأضاف:لا أهتم بكل هذه التكهنات المحيطة بالنادي، كل هدفي الآن هو المضي قدماً بالصبر والطاقة من أجل تخطي الأزمة الحالية".

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وتابع:"أتحمل المسؤولية الكاملة مع اللاعبين عن هذه النتائج، الجميع يعمل وعلى رأسهم أنا لإيجاد الحل الأفضل لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، وبعدها سيعود الفريق لمكانته الطبيعية.

جدير بالذكر أن أتلتيكو يحتل المركز السادس بجدول الدوري بـ25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول وريال مدريد الثاني بفارق الأهداف.