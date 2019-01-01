سيبايوس: أوباميانج مثل رونالدو ولكن لاكازيت أفضل

النجم الإسباني يتحدث عن الفارق بين ثنائي هجوم أرسنال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد داني سيبايوس لاعب وسط أرسنال، بالثنائي أليكساندر لاكازيت وبيير أيميريك أوباميانج، لدورهما البارز مع المدفعجية.

سيبايوس انضم لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نظيره الإسباني ريال مدريد على سبيل الإعارة.

النجم الإسباني أكد على تأقلمه السريع مع الفريق، مشيراً لإعجابه الشديد بثنائي هجوم النادي اللندني.

وقال سيبايوس لصحيفة "جارديان":"نمتلك هجوماً مميزاً في الخط الأمامي بتواجد 3 نجوم يمكنهم صناعة الفارق".

وأضاف:"يمكنك مقارنة أوباميانج بكريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد، لديه الحس التهديفي اللازم لتهديد الخصم".

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وتابع:"نيكولاس بيبي لاعب مباشر أيضاً، وكذلك لاكازيت الذي أعتبره الأفضل لأنه يفهم المباراة جيداً ويصنع الفارق عندما يكون في كامل جاهزيته".

واستكمل الإسباني عن تأقلمه:"أحب لندن جداً وكذلك أرسنال والدوري الإنجليزي، أشعر بسعادة كبيرة للتواجد بهذا النادي العظيم، ولا أجد أي فارق بين الجماهير هنا وفي ريال مدريد".

يذكر أن إعارة سيبايوس لأرسنال لا تتضمن بند إعادة الشراء، نظراً لعدم رغبة ريال في التخلي عن اللاعب بسهولة.