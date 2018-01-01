جناح أرسنال رغم الخسارة أمام ساوثهامبتون: نستحق بعض الثناء

أليكس إيوبي جناح فريق أرسنال يؤكد أن فريقه يستحق الثناء رغم الخسارة أمام فريق ساوثهامبتون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب النيجيري أليكس إيوبي جناح فريق أرسنال أن فريقه كان في حاجة بشكل أكبر للتركيز أمام ساوثهامبتون بالجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد المباراة وأكد خلالها أن الفريق يستحق بعض الثناء بالرغم من الخسارة أمام السانتس.

وقال إيوبي: "لم يكن كامل تركيزنا في المباراة خلال الـ 90 دقيقة أمام ساوثهامبتون، كان هناك فترات لم ندافع فيها بشكل جيد كمجموعة".

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وأضاف: "ساوثهامبتون قدم مباراة طيبة للغاية ويستحق الثناء، لقد كانوا أفضل حيث كانت لديهم خطة وتمسكوا بها، لكننا نشعر بإحباط كبير للغاية".

وأكمل تصريحاته: "لقد شعرنا بالإحباط لأن فترة عدم الخسارة انتهت، لقد كانت لدينا الفرص التي كانت لتجعلنا نحقق الفوز في تلك المباراة".

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واختتم: "في النهاية يجب أن نمنح أنفسنا بعض الثناء بسبب سلسلة اللا هزيمة، وبعد أن انتهت سيكون علينا الآن أن نبدأ سلسلة جديدة".

جدير بالذكر أن فريق أرسنال كان قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سانت ماري.