مدرب كريستال بالاس: عرض أرسنال من أجل زاها غير كافياً

أرسنال يطارد الإيفواري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، على اهتمام أرسنال بالتعاقد مع نجم فريقه ويلفريد زاها خلال الانتقالات الصيفية.

وطالب شقيق زاها في وقت سابق هذا الشهر كريستال بالاس بالسماح للاعب بتحقيق حلمه بالانتقال لصفوف أرسنال.

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وقال هودسون مع "سكاي": "لا أظن أن أرسنال قدم عرضاً يقترب حتى من تقديرنا لقيمة اللاعب، على اللاعب فهم أن من يريده يجب أن يدفع قيمته السوقية".

وأكمل: "حتى ذلك الحين لا يوجد أي شيء ليتم مناقشته فيما يخص زاها، هو لاعب يعتد بنفسه مثل فريقنا، ويملك عقداً طويل الأمد هنا، نتمنى عودته قريباً".

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وعلق هودسون على بيع آرون وان بيساكا إلى مانشستر يونايتد: "كنا نريد الحفاظ عليه ولكن الأمر صعب عندما يريدك يونايتد، نتمنى له التوفيق".

ويطلب كريستال بالاس بحسب التقارير ما يقارب 70 مليون يورو لبيع زاها، بينما انضم وان بيساكا إلى يونايتد مقابل قرابة 55 مليون يورو.