رسمياً - واتفورد يتعاقد مع داني ويلبك

صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أرسنال هذا الصيف

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الإنجليزي داني ويلبك.

لاعب أرسنال السابق رحل عن المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع الفريق اللندني.

ويلبك تلقى العديد من العروض داخل وخارج إنجلترا، ليقرر في النهاية الانتقال لواتفورد قبل 24 ساعة على نهاية السوق الإنجليزي.

There's a new name on the list... pic.twitter.com/nSG5ohwS3G — Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019

الموقع الرسمي لواتفورد رحب بنجمه الجديد المنضم لصفوفه في صفقة انتقال حر، استعداداً للموسم الجديد من البريميرليج.

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وكان ويلبك قد بدأ رحلته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، قبل أن ينضم لأرسنال وتتأثر مسيرته بشكل كبير بسبب الإصابات.

ويستهل واتفورد رحلته للموسم بمواجهة برايتون على ملعبه يوم السبت القادم، قبل ملاقاة إيفرتون الأسبوع التالي.