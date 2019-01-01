جاكا يهاجم منتقديه بسبب ديربي شمال لندن

الدولي السويسري يراها حملة غير عادلة ضده

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، أنه يتعرض لحملة هجوم غير عادلة، بعد تعادل المدفعجية 2/2 مع توتنهام في ديربي شمال لندن الأحد الماضي.

جاكا تسبب في ركلة جزاء لصالح سبيرز سجل منها هاري كين الهدف الثاني، قبل أن يعود أرسنال بثنائية سجلها أليكساندر لاكازيت وبيير أيميريك أوباميانج.

العديد من الاتهامات وجهت لنجم المدفعجية، نظراً لتهوره المتكرر في المباريات الهامة والمصيرية للفريق.

وقال الدوري السويسري في تصريحات صحفية:"كانت مباراة جيدة في ديربي لندن أمام توتنهام، نعم لقد أخطأت في ركلة الجزاء ولكنها كرة القدم".

وأضاف:"أضعنا العديد من الفرص وكنا قريبين من الفوز، لكن الجميع سيتحدث عن الأخطاء التي حدثت فقط".

وأما عن إصابة زميله شيردان شاكيري:"بكل تأكيد سنفتقده في تصفيات اليورو، لأنه لاعب على أعلى مستوى ويمكنه صناعة الفارق لسويسرا".

يذكر أن المنتخب السويسري يستكمل مشواره في تصفيات يورو 2020، عندما يلعب ضد إيرلندا غداً الخميس، قبل مواجهة جبل طارق الأحد القادم.