أرسنال يختار تشاكا قائداً

اللاعبون لعبوا دوراً في القرار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن أرسنال اختار متوسط ميدانه السويسري جرانيت تشاكا ليكون قائداً جديداً للفريق لهذا الموسم.

وتحدثت تقارير إعلامية الخميس أن أرسنال جعل مسألة اختيار القائد الجديد تتم عبر اقتراع بين اللاعبين.

وذكر ديفيد أورنشتاين، مراسل بي بي سي، أن الاختيار وقع على تشاكا، وأن إيمري سيعلنه قائداً جديداً للفريق.

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وارتدى تشاكا الشارة في كل مباريات أرسنال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد مغادرة القائد السابق لوران كوسييلني.

ولم يحسم بعد نائب القائد، ولكن بحسب أورنشتاين، فالمفاضلة بين الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

ويلعب أرسنال الاثنين المقبل أمام مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.