أرسنال يستعيد بيليرين وتيرني

تدعيمات دفاعية قادمة للمدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد الثنائي هيكتور بيليرين وكيران تيرني للمشاركة مع أرسنال بعد التعافي من الإصابة التي أبعدتهما منذ انطلاق الموسم.

وانضم تيرني مصاباً من سيلتيك هذا الصيف، ولم يلعب أي مباراة رسمية مع أرسنال، بينما يغيب بيليرين منذ الإصابة الموسم الفائت.

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وشارك الثنائي في مباراة فريق أرسنال تحت 23 عاماً أمام وولفرهامبتون مساء الجمعة ضمن منافسات البريميرليج 2.

ولعب بيليرين 62 دقيقة، وعبر عن سعادته بعد المباراة للعودة للمشاركة، مؤكداً فرحته بتخطي الفترة الصعبة الأخيرة.

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وتعد عودة الثنائي دفعة كبيرة للفريق بعد المعاناة الدفاعية التي ظهرت في اللقاءات الأخيرة للمدفعجية على المستوى المحلي.

ويلعب أرسنال مع أستون فيلا هذا الأسبوع ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.